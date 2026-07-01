Стелла — о Ферстаппене в «Макларене»: пусть подождёт разрешения ФИА на третью машину

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отреагировал на слухи о возможном переходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в британскую команду.

«Что бы я сказал Ферстаппену? Посоветовал бы ему подождать, пока ФИА разрешит выставлять третью машину. Если бы четырёхкратный чемпион мира действительно постучался в нашу дверь, мы бы восприняли это как очень сильное подтверждение того, что наша команда обладает высокой привлекательностью и заслужила доверие. Именно так было и в случае с Джанпьеро [Ламбьязе].

Но не сейчас, когда у нас есть Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Мы довольны этим сочетанием пилотов. Мы верим в нашу модель подготовки собственных гонщиков, и сейчас её вершину составляют два итальянца: Леонардо Форнароли, который является нашим резервным пилотом, и Маттео Де Пало, выступающий в Формуле-3», — приводит слова Стеллы издание Corriere della Sera.