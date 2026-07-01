Берни Экклстоун назвал пилота Формулы-1, которого подписал бы любой ценой

Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что, будь у него собственная команда, он без колебаний сделал бы всё возможное, чтобы подписать четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Если бы у меня сейчас была команда, первым делом я постарался бы заполучить Макса, сколько бы это ни стоило. Это всё равно дешевле, чем пытаться построить новую машину.

Куда ему стоит перейти сейчас? Думаю, здесь нужно взвесить все обстоятельства. Какие плюсы и какие минусы? Если он останется, будет ли это плохо и насколько плохо? Если уйдёт, то куда именно и станет ли ему там лучше? Это непростой выбор. Лично я ещё в прошлом году советовал ему перейти в Ferrari», — приводит слова Экклстоуна портал Crash.net.