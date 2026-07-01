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Хорхе Мартин и победитель Гран-при Нидерландов Огура станут пилотами «Ямахи»

Хорхе Мартин и победитель Гран-при Нидерландов Огура станут пилотами «Ямахи»
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Заводская команда «Ямаха» объявила состав на сезоны MotoGP 2027 и 2028 годов. За коллектив из Иваты будут выступать действующий лидер личного зачёта и чемпион мира 2024 года Хорхе Мартин и победитель Гран-при Нидерландов Аи Огура.

«Мы рады приветствовать Хорхе и Аи в составе заводской команды Yamaha MotoGP в преддверии новой эпохи, которая начнётся в 2027 году. Подписание контрактов с гонщиками такого уровня подчёркивает наши амбиции и уверенность в этом проекте.

Хорхе уже доказал, что является одним из сильнейших гонщиков MotoGP. У него есть скорость, целеустремлённость и менталитет, необходимые для борьбы за победы и титулы чемпиона мира. Мы ожидаем, что с первого дня он сыграет ключевую роль в дальнейшем повышении нашей конкурентоспособности.

Прогресс Аи за последние полтора сезона был выдающимся. Его талант, отношение к работе и потенциал дают нам уверенность в том, что он сможет стать одним из сильнейших гонщиков чемпионата. Кроме того, мы особенно гордимся тем, что в заводскую команду «Ямаха» возвращается японский гонщик», — приводит слова управляющего директора команды Паоло Павесио пресс-служба чемпионата.

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