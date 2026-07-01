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Хаджар рассказал, что ему помогает бороться с Хэмилтоном на трассе

Хаджар рассказал, что ему помогает бороться с Хэмилтоном на трассе
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар рассказал, что считает гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона своим кумиром с детства. Именно годы наблюдения за семикратным чемпионом мира помогают ему лучше понимать стиль британца.

«Знаете, я большой поклонник Льюиса Хэмилтона, и сейчас у меня есть возможность каждую неделю бороться с ним на трассе. Это просто здорово. Конечно, я понимаю, что это именно он, но, если честно, поскольку в детстве я очень внимательно наблюдал за ним, я хорошо знаю его стиль, понимаю, как он действует и как пилотирует. В каком-то смысле это даже помогает. Но пока, если честно, в большинстве наших дуэлей победа остаётся за ним. Хотя я всё ещё учусь», — приводит слова Хаджара комментатор Тони Кован-Браун в социальных сетях.

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