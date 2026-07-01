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«У меня нет свободного места». Зак Браун дал однозначный ответ о Ферстаппене в «Макларене»

«У меня нет свободного места». Зак Браун дал однозначный ответ о Ферстаппене в «Макларене»
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что вариант с приглашением четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в британскую команду не рассматривается руководством.

«У меня уже есть два великолепных гонщика. Если бы у нас была третья машина, я бы подписал его не раздумывая. Но третьей машины у меня нет. Поэтому я не могу быть более доволен Ландо и Оскаром.

В прошлом году мы выиграли 14 гонок. Два наших гонщика подошли к последнему этапу сезона, сохранив шансы на чемпионский титул. Они отлично ладят друг с другом. Они создают отличную атмосферу внутри команды. Поэтому я не собираюсь менять состав пилотов. Но если однажды… Кажется, я уже говорил об этом в прошлые выходные: если кто-нибудь поскользнётся на банановой кожуре, а это точно не входит в наши планы, тогда, конечно.

В любом гоночном чемпионате цель заключается в том, чтобы собрать лучших гонщиков мира и предоставить им лучшую технику. Макс — выдающийся талант, но, думаю, Ландо и Оскар уже доказали, что способны обыгрывать его в равной борьбе. У меня нет свободного места. Если бы оно было, тогда, конечно, мы бы обсудили такую возможность. Но имена Ландо и Оскара уже выгравированы на их гоночных машинах, и они ещё даже не освободили свои шкафчики. Так что никуда они не уходят», — сказал Браун в эфире подкаста Up To Speed.

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