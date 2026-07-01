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Ферстаппен высказался о следующем этапе Формулы-1 после подиума в Австрии

Ферстаппен высказался о следующем этапе Формулы-1 после подиума в Австрии
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании после успешного выступления на предыдущем этапе в Австрии, где он финишировал вторым.

«Гран-при Австрии получился для нас очень удачным, и было приятно наконец вновь бороться за победу. Второе место — хороший результат. Мы нашли хороший темп, и было здорово снова вести борьбу на трассе. Теперь мы сразу отправляемся на следующий этап этой серии из двух гонок.

Мне очень нравится трасса в Сильверстоуне. У неё богатая история. Думаю, там всё будет ощущаться совсем иначе и гонка окажется более сложной, особенно с учётом особенностей использования энергии на этой трассе. Из-за конфигурации и большого количества скоростных поворотов этап может получиться непростым. Но, судя по прогнозу, будет теплее, чем ожидалось, так что посмотрим. Для команды приятно выступать ближе к базе, и эта неделя всегда получается очень насыщенной, потому что вокруг гонки происходит множество различных мероприятий», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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