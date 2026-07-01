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Расписание трансляций Гран-при Великобритании — 2026

Расписание трансляций Гран-при Великобритании — 2026
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С 3 по 5 июля в календаре Формулы-1 запланирован девятый этап сезона 2026 года — Гран-при Великобритании. Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV. Отметим, что британский этап пройдёт в спринт-формате.

На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1. Гран-при Великобритании — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 3 июля:

14:30. Первая и единственная тренировка;
18:30. Спринт-квалификация.

Суббота, 4 июля:

14:00. Спринт;
18:00. Квалификация.

Воскресенье, 5 июля:

16:00. Гонка.

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