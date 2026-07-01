«Гонщики слишком много говорят». Норрис — о словах Алонсо про «печатный станок для денег»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал недавнее высказывание двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который с иронией заявил, что у некоторых команд Формулы-1, судя по количеству обновлений, «есть печатный станок для денег».

«Мне кажется, гонщики слишком много говорят. Они вообще ничего не понимают. Они ведь не бухгалтеры и на самом деле не знают, как всё это работает.

Меня это совсем не удивляет. Всё зависит от того, насколько быстро вы находите правильное направление. Зависит от того, сколько времени вы тратите на разработку каждой детали, сколько времени проводите в аэродинамической трубе и от множества других подобных факторов. Кроме того, многое определяется эффективностью производства и тем, насколько быстро вы можете изготовить новые детали.

Поэтому, думаю, не стоит рассуждать о том, как работают другие команды. Каждая команда в чём-то превосходит другую, и ваша задача — превзойти соперников во всех возможных аспектах», — приводит слова Норриса портал RacingNews365.