Баттон высказался о разнице в работе инженеров Антонелли и Расселла

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что гоночный инженер Питер Боннингтон играет важную роль в прогрессе пилота «Мерседеса» Кими Антонелли. По мнению британца, в то же время Джорджу Расселлу, возможно, не хватает подобной поддержки со стороны своего инженера.

«Люди не понимают, насколько важны отношения между гоночным инженером и пилотом. Да, я действительно считаю, что Боно очень положительно влияет на Кими. Очевидно, что между ними сложилось отличное взаимопонимание, как это было у Льюиса [Хэмилтона] и Боно, так же, как было у меня, когда я работал с Боно. Думаю, именно эти отношения играют ключевую роль в том, чтобы помочь Кими раскрыть свой потенциал и вместе развивать машину в том направлении, которое ему подходит.

Складывается впечатление, что машина немного отошла от характеристик, которые лучше соответствуют стилю Джорджа. Я не знаю, получает ли он достаточную поддержку со стороны своего инженера, чтобы решиться попробовать что-то другое, потому что стили пилотирования у них совершенно разные. Если хочешь получить максимум от машины именно под свой стиль пилотирования, нужно пробовать другие решения.

Думаю, по ходу сезона мы увидим, как оба будут адаптироваться и находить то, что подходит именно им. Но, как мне кажется, сделать это нужно достаточно быстро, особенно стороне боксов Джорджа», — приводи слова Баттона F1оversteer.