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«Выиграет за счёт этого». Клэр Уильямс раскрыла преимущество Расселла над Антонелли

«Выиграет за счёт этого». Клэр Уильямс раскрыла преимущество Расселла над Антонелли
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Бывший руководитель команды «Уильямс» Клэр Уильямс считает, что главным преимуществом пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в противостоянии с напарником Кими Антонелли станет его психологическая устойчивость и зрелость.

«В конечном счёте именно психологическая борьба позволяет выиграть войну, и мне кажется, что Джордж благодаря своей зрелости, которой у него сейчас, возможно, больше, чем у Кими, просто в силу возраста, именно за счёт этого выиграет их противостояние. Исходя из моего опыта общения с Джорджем, думаю, он вполне способен выиграть эту психологическую борьбу, когда речь идёт о борьбе за чемпионский титул со своим напарником, который практически всегда является самым сложным соперником, потому что вы выступаете на одинаковой технике.

Джордж очень хорошо понимает самого себя. Каждый день он задаёт себе вопросы: «Что мне нужно сделать, чтобы превзойти своего напарника? Как выиграть это противостояние?» Джордж очень основательный человек и настоящий перфекционист. Думаю, в той ситуации, в которой он оказался в этом году, это может быть только преимуществом.

Он рассказывал историю, как ещё в детстве, когда занимался картингом вместе с отцом, окружающие прозвали его «Дедушкой», потому что для своего возраста он вёл себя невероятно взросло. Думаю, именно эта зрелость и сформировала в нём такой уровень перфекционизма. В этом весь Джордж. Он всегда собран, полностью сосредоточен на своей цели и стремится делать всё настолько хорошо, насколько это вообще возможно», — приводит слова Уильямс портал Crash.net.

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