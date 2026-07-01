Норрис признался, что ни разу не обсуждал с Пиастри прошлогоднюю борьбу за титул

Действующий чемпион мира, пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что после завершения прошлого сезона ни разу не поднимал тему борьбы за чемпионский титул с напарником Оскаром Пиастри наедине.

«Дело в том, что у нас постоянно проходят командные обсуждения. Никогда не бывает так, чтобы только я и он. Каждые гоночные выходные у нас проходит несколько таких обсуждений с участием Оскара, меня и Андреа. Кроме того, у каждого из нас есть свои отдельные разговоры с Андреа, а затем всё это обсуждается уже между нами. Так что нет, какого-то разговора один на один у нас не было. И, думаю, никто из нас этого не хотел бы, потому что нам обоим было бы неловко, и мы, скорее всего, просто начали бы смеяться. Так что нет, такого разговора мы не хотели.

Хорошо ли мы ладим? Сто процентов. Не знаю… Просто всегда сложнее говорить о подобных моментах, когда одному приходится побеждать другого. Если бы можно было сохранить всё так же, чтобы это происходило, но при этом ничего не становилось неприятным и никто не страдал больше другого, именно так я бы и хотел.

Но это спорт. Мы оба очень хотим быть сильнее друг друга и доказать, что именно ты лучший гонщик в мире, поэтому кто-то всегда будет испытывать разочарование. В какой-то момент моей карьеры я тоже буду разочарован, потому что проиграю ему или кому-то другому, и наоборот. Но таков спорт. Всегда есть победитель, и всегда есть проигравшие. Я много раз в своей жизни оказывался проигравшим, а сейчас впервые стал победителем», — рассказал Норрис в подкасте Beyond the Grid.