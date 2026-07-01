«Это тревожный сигнал». Крофт высказался о проблемах силовой установки «Феррари»

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт считает, что Гран-при Австрии выявил серьёзные проблемы силовой установки «Феррари».

«Если посмотреть на сравнение призрачных кругов Шарля Леклера и Джорджа Расселла после квалификации, сразу становилось понятно, что это будет не день «Феррари». «Мерседес» был значительно быстрее на прямых. У «Феррари» просто не было шансов догнать их.

У Льюиса возникли разногласия с командой по поводу стратегии. В воскресенье утром в «Феррари» говорили, что стратегия с тремя пит-стопами будет немного медленнее. Льюис хотел провести гонку с тремя остановками, но в «Феррари» сказали: «Нет, мы едем с двумя». Однако затем они всё равно довольно рано перевели Льюиса на стратегию с тремя пит-стопами. Как только он перешёл на жёсткие шины, темп у «Феррари» исчез. Причём это касалось и его самого, и Шарля.

Думаю, это своего рода тревожный сигнал для двигателя внутреннего сгорания «Феррари» и всей силовой установки в целом», — сказал Крофт в эфире The F1 Show.