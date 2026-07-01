«Теперь у меня есть внутренняя опора». Норрис — о победе в чемпионате

Действующий чемпион мира, пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как завоевание титула в прошлом сезоне повлияло на его психологическое состояние.

«Когда меня спрашивают, что изменилось после чемпионского титула, ответ очень простой: именно эти две вещи, решимость и расслабленность. Я стал спокойнее, потому что 20 лет шёл к одной цели и в итоге достиг её. Так что теперь могу умереть счастливым. Вся моя жизнь вела к этому моменту. Просто очень и очень счастлив, что мне удалось этого добиться. Горжусь собой, что смог добиться этого вместе со всеми людьми, которые были рядом со мной. Когда я спокоен, как правило, чувствую себя увереннее. Победа в чемпионате в прошлом году просто придала мне внутреннюю уверенность, потому что теперь у меня есть опыт, на который могу опереться.

Могу сказать себе: «В прошлом году ты проходил через куда более тяжёлые моменты. Иногда было очень трудно, но ты справился с этим наилучшим образом». Поэтому сейчас у меня появилась своего рода опора, на которую могу опереться, а иногда именно этого мне и не хватает.

В прошлом году у меня этого не было. Мне приходилось работать со специалистами и другими людьми, чтобы получать поддержку от окружающих, а иногда и самому искать для себя эту поддержку. Потому что в начале прошлого сезона у меня всего этого точно не было. Да и, если честно, как у гонщика у меня никогда особо не было такой внутренней опоры. А теперь она у меня есть, и я сам её создал благодаря этому достижению. Теперь у меня есть мой чемпионский трофей, на который могу опереться. И с точки зрения уверенности в себе это очень важно», — рассказал Норрис в подкасте Beyond the Grid.