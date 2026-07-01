«Кадиллак» представил спецливрею в честь Дня независимости США для ГП Великобритании

Пресс-служба команды Формулы-1 «Кадиллак» презентовала специальную ливрею для девятого этапа сезона-2026 Гран-при Великобритании, которая посвящена Дню независимости Соединённых Штатов Америки (США), отмечающемуся 4 июля.

Для американского коллектива сезон-2026 является дебютным в «Королевских гонках». «Кадиллак» стал 11-й командой на стартовой решётке. После восьми этапов американский коллектив не заработал ни одного очка, являясь единственной командой с таким показателем. У «Астон Мартина», идущего на 10-м месте в Кубке конструкторов, одно очко.

Фото: Cadillac

Фото: Cadillac

Этап на автодроме в Сильверстоуне пройдёт с 3 по 5 июля. Лидером в личном зачёте является пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли — 171 очко.