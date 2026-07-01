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Феттель рассказал, как не хотел гоняться после смертельной аварии Юбера в Бельгии

Феттель рассказал, как не хотел гоняться после смертельной аварии Юбера в Бельгии
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель рассказал, как тяжело пережил смертельную аварию гонщика Формулы-2 Антуана Юбера в Бельгии в 2019 году.

«За более чем два 10-летия гонок был только один раз, когда я серьёзно сомневался, садиться ли снова за руль. Это было во время Гран-при Бельгии в августе 2019 года, после того как молодой французский гонщик Антуан Юбер погиб в результате гоночной аварии в возрасте 22 лет. У меня самого были аварии, но, к счастью, они были лишь незначительными.

Также видел, как разбивались другие. Но у этого молодого человека была вся жизнь впереди, и она просто оборвалась на глазах у всех нас. После аварии я позвонил своей жене Ханне и сказал ей, что не хочу гоняться на следующий день после аварии. Я плохо спал в ту ночь, но всё же решил выйти на трассу.

После того уикенда стал иначе относиться к своему виду спорта, что понял только после завершения карьеры. Никогда не боялся скорости, но теперь мог видеть её, а не просто чувствовать. Я начал испытывать ответственность, которой у меня не было раньше. Начал понимать, что скорость, прогресс и инновации имеют значение только в том случае, если они двигают нас в правильном направлении», — написал Феттель в колонке для New York Times.

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