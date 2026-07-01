«Хаас» объявил о коллаборации с популярной группой Bon Jovi

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» объявила о коллаборации с популярной музыкальной группой Bon Jovi.

Группа Bon Jovi была образована в 1983 году в Нью-Джерси. Известна такими композициями, как It’s My Life, Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Always, Bad Medicine и Runaway. Вокалистом в группе является Джон Бон Джови.

В нынешнем сезоне «Хаас» набрал 21 очко за восемь этапов и занимает седьмое место в Кубке конструкторов, уступая располагающейся на шестой строчке команде «Рейсинг Буллз» 23 очка.

Пилоты команды англичанин Оливер Берман и француз Эстебан Окон занимают 11-е и 16-е места соответственно. У Оливера — 18, а у Эстебана — три очка.