Техэксперт объяснил, почему «Феррари» должна выступить в Англии лучше, чем в Австрии

Технический эксперт Паоло Филизетти объяснил, почему команда Формулы-1 «Феррари» должна выступить на Гран-при Великобритании лучше, чем на Гран-при Австрии.

«На «Ред Булл Ринг» итальянская команда представила модернизированную силовую установку с первым шагом ADUО. Ожидалось, что на трассе, где производительность двигателя играет решающую роль, «Феррари» сможет сделать заметный шаг вперёд. Однако это улучшение в значительной степени не материализовалось.

Сильный результат в квалификации был в основном следствием чрезвычайно агрессивных настроек автомобиля. В гонке картина полностью изменилась. Износ шин стал главным врагом «Феррари». Это было особенно заметно на первом отрезке Льюиса Хэмилтона, где быстрая потеря сцепления вынудила провести ранний пит-стоп. Однако из-за недостаточного темпа стратегия не дала реального преимущества.

Настройки, которые сработали в квалификации, оказались контрпродуктивными на дистанции гонки, создавая слишком большую нагрузку на шины и оставляя «Феррари» с очень ограниченными стратегическими возможностями. Важно отметить, что это не было вызвано серьёзными обновлениями автомобиля. Помимо модернизированной силовой установки и нескольких незначительных изменений, SF-26 оставалась практически той же машиной, которая выглядела значительно более конкурентоспособной в Барселоне.

Условия также сыграли большую роль. При температуре трассы, приближающейся к 53°C, «Феррари» оказалась в шторме. Модернизированная силовая установка показала мало очевидных приростов производительности, в то время как агрессивные настройки значительно увеличили износ шин по сравнению с конкурентами.

Заглядывая вперёд, на Гран-при Великобритании перспективы выглядят более обнадёживающими. «Сильверстоун» требует не только мощного двигателя, но и стабильной машины в высокоскоростных поворотах и хорошо сбалансированной аэродинамической производительности. Это области, где «Феррари» ранее показывала более сильную форму в начале сезона, включая Барселону. В результате «Феррари» не должна быть ограничена в эти выходные. Если SF-26 сможет снова раскрыть свои сильные стороны в шасси и аэродинамике, у итальянской команды есть все шансы снова включиться в борьбу на передовой и побороться за подиум», — написал Филизетти в колонке для RacingNews365.