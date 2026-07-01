«Хаас» мемом отреагировал на слухи о будущем Леброна Джеймса после его ухода из «Лейкерс»

Пресс-служба американской команды Формулы-1 «Хаас» мемом отреагировала на слухи вокруг 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, который 30 июня объявил о своём уходе из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото: Скриншот из социальной сети Х

«Последние слухи вокруг Леброна сводят с ума», — гласит сообщение команды Формулы-1 в социальной сети Х, на котором изображён баскетболист в форме «Хааса».

Леброн Джеймс перешёл в «Лейкерс» в 2018 году из «Кавальерс». В 2020-м Джеймс помог «озёрникам» стать чемпионами, когда клуб в финале плей-офф обыграл «Майами Хит».

В нынешнем сезоне «Хаас» набрал 21 очко за восемь этапов и занимает седьмое место в Кубке конструкторов, уступая располагающейся на шестой строчке команде «Рейсинг Буллз» 23 очка.