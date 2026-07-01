Перес рассказал, как легко ему было найти скорость спустя год отсутствия в Формуле-1

Гонщик команды «Кадиллак» Серхио Перес рассказал о том, как нашёл свою скорость спустя год отсутствия в Формуле-1.

«Думаю, всё вышло довольно хорошо для меня, учитывая, как всё складывалось, год вне гонок, и нелёгкое возвращение в спорт. Я был действительно удивлён своей формой, когда провёл тесты в середине прошлого года на машине «Феррари» 2023 года. Я быстро нашёл в темп. Не хотел гоняться нигде, ни в каких других сериях, пока не узнаю, что буду делать в будущем. Так что тогда на «Феррари» был мой первый выезд на трассу за год, через пару кругов, через пару заездов уже был в темпе, в ритме.

Это дало мне большую уверенность, и я знал, что в начале этого года все начнут с нуля с этими новыми правилами, так что думаю, всё довольно просто. Раз делал это так долго, мне не потребовалось много времени, чтобы войти в темп», — приводит слова Переса RacingNews365.