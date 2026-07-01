«Только одно место». Норрис — о возможном уходе из «Макларена»

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис ответил, хотел ли бы он уйти из «Макларена».

«Проведу ли я всю карьеру в «Макларене»? Очень и очень вероятно, потому что не знаю, как долго я останусь в Формуле-1. Мой контракт действует ещё много лет, так что понимаю, что никуда не уйду в ближайшее время. Если и есть место, куда я хочу пойти, меня заинтересовало бы только одно, но это очень и очень далёкое будущее.

На данный момент я полностью предан «Макларену» как единственной команде, с которой я когда-либо хотел бы быть, и я чувствую, что они — моя семья. Хочу сделать как можно больше с «Маклареном» и как можно дольше — пять лет, 10 лет — и я очень и очень горд и счастлив, что могу это сказать, больше, чем многие другие гонщики в Формуле-1.

Для меня моя цель — быть с «Маклареном» всегда, но я также люблю побеждать. Так что пока не наступит это время, никогда не знаешь. Но даже если я не побеждаю — знаешь, я не побеждал шесть лет, я мог бы уйти в другие места, но не сделал этого, потому что в конце концов просто хочу получать удовольствие. Это восходит к самому началу, честно говоря. У тебя легко возникает такое ощущение от людей, которые говорят, что ты должен быть безжалостным и делать всё ради успеха, но сделаю всё возможное с «Маклареном». Даже иногда, если ты не побеждаешь, это не значит, что я обязательно должен поменять команду. Просто хочу быть с людьми, с которыми мне нравится быть, это единственное, что меня действительно волнует», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.