«Это наркотик. Вот почему тут Алонсо и Хэмилтон». Норрис — о жажде побед в Ф-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал о голоде побед после завоевания титула.

«Голод до побед у меня всё ещё есть. Думаю, есть вещи в жизни, где, как только ты прочувствуешь [вкус победы] однажды, хочешь только больше и больше. Успех определённо вызывает привыкание, это наркотик, и ты определённо получаешь этот эффект от завоевания трофеев и празднования с командой и проживания всех этих невероятных вещей.

И полагаю, это продолжается вечно, честно говоря. Вот почему вы всё ещё видите здесь Фернандо [Алонсо] и Льюиса [Хэмилтона], потому что они знают, каково это. Они знают, что это делает с тобой, ведь им 44, 41 год, а они всё ещё хотят снова испытать это чувство. У одного семь титулов, и он всё ещё хочет больше. Так что вот что происходит с человеком, какой эффект это может на него оказать», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.