Формула-1, Гран-при Великобритании — 2026: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

В пятницу, 3 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится спринт-квалификация девятого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Сессия свободной практики стартует в 14:30 мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заездов — она будет доступна по ссылке ниже или в Матч-центре.
Онлайн-трансляция спринт-квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1.
После восьми этапов сезона-2026 Формулы-1 топ-10 общего зачёта пилотов выглядит следующим образом:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 171 очко.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 131.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 125.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 80.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 79.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 79.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 73
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 42.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 30.