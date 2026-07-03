Формула-1, Гран-при Великобритании — 2026: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

В пятницу, 3 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится спринт-квалификация девятого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Сессия свободной практики стартует в 14:30 мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заездов — она будет доступна по ссылке ниже или в Матч-центре.

Онлайн-трансляция спринт-квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1.

После восьми этапов сезона-2026 Формулы-1 топ-10 общего зачёта пилотов выглядит следующим образом:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 171 очко.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 131.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 125.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 80.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 79.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 79.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 73

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 42.

9. Пьер Гасли («Альпин») — 41.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 30.