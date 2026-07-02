Стелла рассказал, как Пиастри пришлось изменить стиль пилотирования

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что по ходу нынешнего сезона Оскару Пиастри пришлось скорректировать свой стиль пилотирования, чтобы лучше адаптироваться к особенностям новых болидов Формулы-1.

«Думаю, у Оскара, как и у всей команды, в этом сезоне были и удачные, и менее удачные моменты. Он провёл несколько очень сильных гонок. Например, в Японии он выступил очень здорово, где «Макларен» боролся за лидерство. В этом сезоне мы увидели, что из-за того, что нынешние машины создают меньший уровень сцепления с трассой, а на некоторых этапах наблюдается очень высокий износ шин, в таких условиях Оскару необходимо было внести определённые изменения в свой стиль пилотирования. Если он использует свой естественный стиль пилотирования, то теряет часть своей скорости.

Я чрезвычайно доволен тем, насколько успешно Оскар смог реализовать всё, чему мы научились и над чем работали как команда. Мы провели серьёзный анализ и большую работу. Нам удалось понять некоторые особенности пилотирования в условиях низкого сцепления с трассой. В этот уикенд Оскар сел за руль и воплотил всё это на практике.

Он заслужил столь сильное выступление. Думаю, именно в этом заключается главная возможность для гонщика, который и без того уже выступает на очень высоком уровне. Нужно лишь быть быстрым и стабильным в условиях низкого сцепления, когда машина сильно скользит. И то, чего он добился в этот уикенд, внушает большой оптимизм», — приводит слова Стеллы портал RacingNews365.