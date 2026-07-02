Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла рассказал, как Пиастри пришлось изменить стиль пилотирования

Стелла рассказал, как Пиастри пришлось изменить стиль пилотирования
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что по ходу нынешнего сезона Оскару Пиастри пришлось скорректировать свой стиль пилотирования, чтобы лучше адаптироваться к особенностям новых болидов Формулы-1.

«Думаю, у Оскара, как и у всей команды, в этом сезоне были и удачные, и менее удачные моменты. Он провёл несколько очень сильных гонок. Например, в Японии он выступил очень здорово, где «Макларен» боролся за лидерство. В этом сезоне мы увидели, что из-за того, что нынешние машины создают меньший уровень сцепления с трассой, а на некоторых этапах наблюдается очень высокий износ шин, в таких условиях Оскару необходимо было внести определённые изменения в свой стиль пилотирования. Если он использует свой естественный стиль пилотирования, то теряет часть своей скорости.

Я чрезвычайно доволен тем, насколько успешно Оскар смог реализовать всё, чему мы научились и над чем работали как команда. Мы провели серьёзный анализ и большую работу. Нам удалось понять некоторые особенности пилотирования в условиях низкого сцепления с трассой. В этот уикенд Оскар сел за руль и воплотил всё это на практике.

Он заслужил столь сильное выступление. Думаю, именно в этом заключается главная возможность для гонщика, который и без того уже выступает на очень высоком уровне. Нужно лишь быть быстрым и стабильным в условиях низкого сцепления, когда машина сильно скользит. И то, чего он добился в этот уикенд, внушает большой оптимизм», — приводит слова Стеллы портал RacingNews365.

Материалы по теме
Норрис признался, что ни разу не обсуждал с Пиастри прошлогоднюю борьбу за титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android