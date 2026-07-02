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Шумахер — о переходе Ферстаппена: где ещё вся команда будет построена вокруг него?

Шумахер — о переходе Ферстаппена: где ещё вся команда будет построена вокруг него?
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что возможный переход четырехкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в другую команду потребует от нидерландца серьёзных компромиссов.

«Макларен», вероятно, был бы заинтересован, но там он уже не был бы первым номером, как сейчас в «Ред Булл». Вся команда построена вокруг него. Кроме того, он больше не был бы заводским гонщиком. Не уверен, что это всегда идеальная ситуация. Конечно, «Мерседес» поставляет всем одинаковые силовые установки, но когда речь идёт, например, о тестовых двигателях или новой спецификации, заводская команда всё же может получить их немного раньше. Не думаю, что это можно считать преимуществом.

Есть ещё один очень важный момент: не стоит недооценивать «Ред Булл». Думаю, многое уже произошло, было много разговоров, и, вероятно, всё сводится к следующему: «Если это сработает, я останусь». Но рано или поздно и этот этап заканчивается. Не стоит недооценивать и человеческий фактор. Откуда вообще появился Макс Ферстаппен? В конечном счёте именно «Ред Булл» сделала его тем, кем он является сегодня. И это справедливо признать. Именно Хельмут Марко открыл его талант, а «Ред Булл» вложила в него деньги.

Поэтому здесь, безусловно, есть чувство благодарности. Где ещё он сможет зарабатывать такие деньги? Возможно, в «Макларене». Но где ещё вся команда будет построена вокруг него? Только в «Ред Булл». Поэтому я бы был осторожен», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

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