Источник: Хэмилтон близок к продлению контракта с «Феррари» до конца 2027 года

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон планирует продлить свой контракт с «Феррари» до конца сезона 2027 года. Об этом сообщает журналист издания Autoracer.it Джулиан Дукесса.

По информации источника, в основу нового соглашения ляжет опция, которая была предусмотрена ещё при подписании первоначального контракта британского гонщика с итальянской командой. Отмечается, что финансовые и спортивные условия возможного продления стороны согласовали заранее.

Как утверждает источник, ключевым фактором остаются результаты нынешнего сезона. Если к летнему перерыву Хэмилтон сохранит место в первой тройке чемпионата пилотов и продолжит опережать своего напарника Шарля Леклера в личном зачёте, активация соответствующей опции станет практически формальностью. Единственное, что может остановить подписание, нежелание самого Хэмилтона, но такой вариант не рассматривается.

По данным источника, официально о продлении сотрудничества может быть объявлено до Гран-при Италии, который состоится с 4 по 6 сентября в Монце.