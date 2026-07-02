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«Льюис этого не забыл». Монтойя — о борьбе Хэмилтона и Ферстаппена

«Льюис этого не забыл». Монтойя — о борьбе Хэмилтона и Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился впечатлениями от борьбы чемпионов мира Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии.

«Думаю, гонка получилась действительно очень хорошей. Мне кажется, иногда люди забывают, что происходило между Максом и Льюисом раньше. Но Льюис этого не забыл. Когда ты гонщик и кто-то уже однажды так с тобой поступил, ты этого не забываешь. И если появляется возможность отплатить той же монетой, обязательно ею воспользуешься. Именно это мы и увидели. Это было невероятно. Я смотрел и просто хихикал», — приводит слова Монтойи издание GPblog.

Напомним, борьба между ними была на 11-м круге. Ферстаппен атаковал Хэмилтона в третьем повороте по внутренней траектории, однако пилот «Феррари» выполнил перекрёстный манёвр и уже в следующем повороте вернул себе вторую позицию. Борьба продолжилась бок о бок, после чего на выходе из шестого поворота Ферстаппен оказался на гравии и сразу сообщил команде по радио, что Хэмилтон должен получить «очевидный штраф».

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