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Стало известно, когда «Хонда» планирует привезти обновлённый двигатель для «Астон Мартин»

Стало известно, когда «Хонда» планирует привезти обновлённый двигатель для «Астон Мартин»
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Руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара во время пресс-конференции перед Гран-при Великобритании впервые назвал ориентировочные сроки появления новой версии силовой установки для команды «Астон Мартин».

«Наша цель — подготовить его к Гран-при Нидерландов в Зандворте», — приводит слова Орихары издание Mundo Deportivo.

При этом Орихара отказался рассказывать, какую прибавку мощности обеспечит новая версия двигателя:

«Знаю эту цифру, но не собираюсь её раскрывать».

Ранее источники раскрыли рейтинг силовых установок, которые попадут под действие системы доработки двигателей (ADUO). «Хонда» отстала от эталонного моториста больше всех, предположительно, от 6% до 8%.

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