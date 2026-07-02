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Гонщики Формулы-1 вновь проведут парад пилотов на машинах LEGO

Гонщики Формулы-1 вновь проведут парад пилотов на машинах LEGO
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Перед стартом Гран-при Великобритании пилоты Формулы-1 примут участие в необычном параде на автомобилях LEGO. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

Каждый из 22 гонщиков проедет круг на собственной мини-машине LEGO, собранной более чем из 28 тыс. деталей. Автомобили будут выполнены в цветах команд сезона-2026 и получат стартовые номера пилотов. Инициатива стала продолжением прошлогоднего проекта на Гран-при Майами, где дебютировали полноразмерные автомобили LEGO.

Над созданием мини-машин работали 20 дизайнеров, инженеров и специалистов LEGO. На реализацию проекта ушло более 6400 часов. Каждый автомобиль весит около 280 кг, способен развивать скорость до 25 км/ч и оснащён стандартными картинговыми колёсами.

«Восторг, который парад пилотов в Майами в прошлом году вызвал как у гонщиков, так и у болельщиков, невозможно было не заметить. И фанаты, и сами пилоты просили повторить это, и теперь мы воплощаем эту идею в жизнь. Нам хотелось сделать всё ещё масштабнее, чем в прошлом году, и продолжить удивлять наших болельщиков. Не терпится увидеть, что будут делать гонщики, когда выедут на трассу на этих мини-машинах», — приводит слова директора по продуктам и маркетингу LEGO Group Джулии Голдин пресс-служба Формулы-1.

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