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Шумахер: Леклеру стоит вернуться домой и поработать со спортивным психологом

Шумахер: Леклеру стоит вернуться домой и поработать со спортивным психологом
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру необходима помощь спортивного психолога на фоне давления со стороны напарника Льюиса Хэмилтона.

«Прежде всего, думаю, ему стоит вернуться домой и поработать со спортивным психологом или получить психологическую помощь, потому что Хэмилтон пользуется ситуацией, чтобы оказывать на него ещё большее давление. Он научился этому ещё во времена своего соперничества с Нико Росбергом. Они оба настоящие мастера психологических игр, разумеется, Шарлю Леклеру это совсем не помогает.

Что касается всего сезона, я бы пока был осторожен с выводами, потому что дальнейшее развитие машины покажет, кто в итоге лучше сможет адаптироваться. Льюис Хэмилтон сейчас пилотирует на действительно очень высоком уровне и в данный момент просто делает «Феррари» более конкурентоспособной машиной. Это здорово. Я также рад за него после всех страданий прошлого года. Это почти можно было назвать настоящим кошмаром. А теперь всё совершенно наоборот», — приводит слова Шумахера портал F1oversteer.

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