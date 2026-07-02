«Не понимаю, почему все жалуются». Норрис — о критике Расселла

Действующий чемпион мира, пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на фоне активной критики британца после успеха его напарника Кими Антонелли.

— Чувствует ли Джордж это давление? Когда ты британский гонщик и находишься в таком положении, как сейчас, на тебя ложится огромный груз ожиданий. Ты ведь понимаешь, что это такое?

— Да, но Джордж тоже это понимает. Он ведь выиграл в прошлые выходные, так что я не понимаю, почему все жалуются. Он отлично справляется со своей работой. Ему, как и мне, в этом сезоне не слишком везло, но иногда таков автоспорт. Думаю, он уже успешно справился с несколькими серьёзными испытаниями. Так что он способен на это. Скорости у него более чем достаточно.

Конечно, бывают моменты, когда сложно адаптироваться к новой машине, новым трассам и другим подобным вещам. К тому же Кими тоже постоянно показывает высокий уровень. За чемпионский титул борются одни из лучших гонщиков мира. Конечно, сейчас мы, вероятно, немного выпали из этой борьбы, но делаем всё возможное, чтобы оставаться в ней как можно дольше. Так что я рад за него. С Джорджем всё будет в порядке», — сказал Норрис для Sky Sports.