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Хельмут Марко не понимает, как «Феррари» успевает привозить столько обновлений

Хельмут Марко не понимает, как «Феррари» успевает привозить столько обновлений
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Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не понимает, как «Феррари» удаётся настолько быстро разрабатывать и внедрять новые детали в условиях действия потолка расходов.

«Для обычных команд такая скорость создания обновлений практически невозможна. Но когда речь идёт о таких автопроизводителях, как «Мерседес» или «Феррари», я уже не столь уверен. Как ФИА собирается проверять, что в нынешнюю цифровую эпоху исследовательские центры в Маранелло или у «Мерседеса» не работают параллельно и над проектом Формулы-1?

В 2021 и 2022 годах нас тоже удивляло количество обновлений, которые тогда внедрял «Мерседес», и то, как им удавалось укладываться в бюджет. Теперь уже «Мерседес» задаётся тем же самым вопросом», — приводит слова Марко портал RacingNews365.

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