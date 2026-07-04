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Формула-1, Гран-при Великобритании — 2026: спринт, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Великобритании — 2026: спринт, онлайн-трансляция
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В субботу, 4 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится спринтерская гонка девятого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Заезд стартует в 14:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринта — следить за ней можно будет по ссылке ниже или в Матч-центре.

Онлайн-трансляция спринта Гран-при Великобритании Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Не началось

После восьми этапов сезона-2026 Формулы-1 топ-10 общего зачёта пилотов выглядит следующим образом:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 171 очко.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 131.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 125.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 80.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 79.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 79.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 73
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 42.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 30.

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