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Окон может стать резервным пилотом «Астон Мартин» — RacingNews365

Окон может стать резервным пилотом «Астон Мартин» — RacingNews365
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Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон продолжает переговоры с командой о продлении контракта, однако стороны, скорее всего, прекратят сотрудничество по окончании сезона-2026. Об этом сообщает портал RacingNews365.

Наиболее вероятным вариантом для 29-летнего гонщика считается переход в «Астон Мартин», где он может заменить Фернандо Алонсо в случае ухода испанца из Формулы-1 или его перехода в «Альпин». Окон является близким другом пилота команды Лэнса Стролла.

Если Алонсо решит остаться в «Астон Мартин», Окону могут предложить роль резервного пилота с возможностью перейти в основной состав в 2028 году. В текущем сезоне Окон выступает за «Хаас» вместе с Оливером Берманом.

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