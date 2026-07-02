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Ферма Джереми Кларксона станет партнёром «Альпин» на Гран-при Великобритании

Ферма Джереми Кларксона станет партнёром «Альпин» на Гран-при Великобритании
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Команда «Альпин» на Гран-при Великобритании объявила о сотрудничестве с фермой Джереми Кларксона
«Дидли Сквот». Ферма обеспечит команду и пилотов местными продуктами, напитками и соусами в течение всего гоночного уикенда. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе команды.

Фото: Пресс-служба команды «Альпин»

«Мы рады, что «Дидли Сквот» обеспечит нас местной фермерской едой в эти выходные в Сильверстоуне. У нас отличные отношения с Джереми Кларксоном, который поддерживает нас уже несколько лет. Замечательно, что мы можем помочь продвигать британское фермерство и подчеркнуть его важность для местного сообщества. Наша база в Энстоне окружена фермами, так что мы хорошо знаем и ценим труд фермеров. Спасибо Джереми и всей команде «Дидли Сквот» за поддержку», — отметил руководитель «Альпин» по спортивным вопросам Стив Нильсен.

Отметим, что база команды находится в Энстоуне – в шести милях от фермы Кларксона, который не в первый раз поддерживает коллектив.

Девятый этап сезона 2026 года — Гран-при Великобритании — состоится с 3 по 5 июля.

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