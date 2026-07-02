Ландо Норрис ответил, хотел бы он, чтобы Ферстаппен перешёл в «Макларен»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в британскую команду, заявив, что хотел бы видеть четырёхкратного чемпиона мира своим напарником, однако также высоко оценил и нынешнего партнёра Оскара Пиастри.

«Слухи всегда будут существовать. Всегда бывают какие-то неопределённости. Но я знаю, что мы оба [с Оскаром Пиастри] надолго вписали свои имена в историю «Макларена». Поэтому всегда забавно наблюдать за возникновением вопроса, как такое вообще возможно. Я поприветствую любого в качестве напарника. Конечно, Макс, как и Льюис [Хэмилтон] с Фернандо [Алонсо], то есть как и чемпионы мира, — один из лучших. Всегда хочется проверить свои силы против лучших.

И самый эффективный способ испытать себя против них — это выступить в одной команде. Поэтому я приму любого напарника, честно. Я бы хотел, чтобы Макс стал моим напарником. Был бы не против, если бы им оказался Льюис. И я бы с удовольствием выступил в одной команде с Фернандо. Однако мне также нравится Оскар. Он правда невероятный пилот. У меня есть очень сильный напарник, который помогает мне развиваться. Философия и менталитет «Ред Булл» отличаются от нашего подхода. В «Макларене» Макс не смог бы делать кое-что, что ему разрешено в «Ред Булл»», — приводит слова Норриса портал Crash.net.