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Шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон покинет команду «Ганасси» по окончании сезона

Шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон покинет команду «Ганасси» по окончании сезона
Скотт Диксон
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Команда Chip Ganassi Racing, выступающая в американской серии IndyCar, объявила о расставании с новозеландским ветераном Скоттом Диксоном, который на протяжении 24 лет был её пилотом. Согласно заявлению, команда Чипа Ганасси предлагала Диксону новый контракт, однако он сам от него отказался.

«Скотт Диксон проинформировал команду, что не будет выступать за неё в 2027 году. Скотт многое значил для CGR в последние 24 года. Мы разделили чемпионские титулы, множество побед и бесчисленные моменты, которые стали определяющими в истории команды. Учитывая наши общие достижения и наследие, которое Скотт создал в CGR, мы посчитали важным предложить завершить карьеру с нами. Для этого Chip Ganassi Racing предложила Скотту многолетний контракт. Мы уважаем выбор Скотта и желаем ему дальнейших успехов. Скотт всегда будет особой частью нашей истории. Мы благодарны за всё, чего достигли вместе», – говорится в сообщении Chip Ganassi Racing.

Скотт Диксон дебютировал на высшем уровне американских «формул» в 2001 году, а в 2002-м перешёл в Chip Ganassi Racing и уже на второй сезон с этой командой стал чемпионом IndyCar. В 2008-м Диксон завоевал второй титул, а с 2013 по 2020 год выиграл ещё четыре чемпионских титула. В общей сложности в составе Chip Ganassi Racing одержал 58 побед в IndyCar, включая первое место в «500 милях Индианаполиса» 2008 года, а также дважды выигрывал «24 часа Дейтоны».

Кто заменит Скотта Диксона и где продолжит карьеру сам новозеландец, пока не сообщается.

По итогам 10 этапов сезона-2026 Диксон занимает 10-е место в общем зачёте IndyCar. Возглавляет чемпионат его партнёр по Chip Ganassi Racing Алекс Палоу.

Итоги предыдущего этапа IndyCar:
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