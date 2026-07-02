«Сириус Автодром» приглашает на автомобильный фестиваль 26 сентября

Гоночная трасса «Сириус Автодром» на федеральной территории Сириус 26 сентября 2026 года проведёт автомобильный фестиваль, посвящённый дню рождения автодрома. Мероприятие объединит поклонников автоспорта, технологий и активного отдыха.

«Сириус Автодром» — уникальный для России объект, единственный в нашей стране гоночный трек, принимавший гонки Формулы-1. Автодром, который готовили специально для пилотов Формулы-1, таких как Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Макс Ферстаппен и других именитых пилотов легендарных команд, сегодня является не только профессиональной гоночной трассой, но и современным общественным пространством, доступным широкой аудитории, а не только автоспортсменам», — говорится в официальном пресс-релизе.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Южное гостеприимство воплотится в ярком празднике для всей семьи, где каждый гость найдёт свою точку притяжения:

автомобильная выставка — яркие и интересные машины, общение с владельцами, красота и стиль.

заезды выставочных авто — рёв моторов на закате дня, участники выставки переместятся на трассу для свободной гоночной сессии.

тест-драйвы от автодилеров — презентации брендов, возможность пообщаться с автодилерами и оценить технические характеристики представленных автомобилей.

арт-пространство — выставка картин и работ талантливых современных автомобильных художников и дизайнеров, творческие мастер-классы.

музыка — в течение дня гостей будут заряжать настроением харизматичные диджеи, создавая атмосферу настоящего праздника.

фудкорт — разнообразная уличная еда и напитки для гостей всех возрастов.

интерактивные площадки — развлекательные и научные активности от партнёров автодрома для взрослых и детей.

Фестиваль 26 сентября 2026 года станет ярким событием, объединяющим скорость, музыку, искусство и отличное настроение.