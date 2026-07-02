Антонелли: если бы на старте в Австрии не отдал Ферстаппену позицию, то всё было бы иначе

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги гонки в Австрии, где финишировал третьим, и заявил, что считает ошибочной стратегию команды на старте, когда он уступил позицию пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Мне сказали, что для меня выбрали тактику, которая позволила проехать гонку быстрее всего. Команда хотела предоставить мне возможность провести финальные круги на более свежем комплекте шин. Я уже высказал своё мнение: я всё ещё считаю, что мы упустили шанс совершить андеркат в борьбе с Максом Ферстаппеном в конце первого и второго отрезка.

Если учитывать мой темп, особенно на «харде», думаю, если бы мы заехали на пит-стоп на пару кругов раньше, то у нас не было бы никаких проблем с износом комплекта. Я показал своё лучшее время за пару кругов до финиша, когда шинам было уже 12 кругов.

На протяжении уикенда у меня были проблемы с тормозами – и не только в гонке. На первых кругах, когда я оказался позади Шарля Леклера, между правой и левой частью тормозной системы образовалась разница в температуре: одна сторона была горячее другой, из-за чего машина вела себя нестабильно при торможении. Кроме того, ход педали был больше обычного. Команда изучает причины – думаю, сегодня я получу больше информации.

Моё лицо на подиуме? Конечно, я не был рад. Мне было неприятно финишировать так близко к первым двум позициям из-за отсутствия ещё пары кругов, в рамках которых я мог воспользоваться своим преимуществом. Было бы здорово попробовать реализовать этот шанс. Но гонка длится 71 круг, и тут мало о чём можно сожалеть. Скажем так, немного неприятно. Думаю, результат гонки определился на первых кругах: если бы я не отдал Максу позицию, то всё сложилось бы иначе», – приводит слова Антонелли портал Motorsport Espana.