Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли: если бы на старте в Австрии не отдал Ферстаппену позицию, то всё было бы иначе

Антонелли: если бы на старте в Австрии не отдал Ферстаппену позицию, то всё было бы иначе
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги гонки в Австрии, где финишировал третьим, и заявил, что считает ошибочной стратегию команды на старте, когда он уступил позицию пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26:37.979
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.611
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.986

«Мне сказали, что для меня выбрали тактику, которая позволила проехать гонку быстрее всего. Команда хотела предоставить мне возможность провести финальные круги на более свежем комплекте шин. Я уже высказал своё мнение: я всё ещё считаю, что мы упустили шанс совершить андеркат в борьбе с Максом Ферстаппеном в конце первого и второго отрезка.

Если учитывать мой темп, особенно на «харде», думаю, если бы мы заехали на пит-стоп на пару кругов раньше, то у нас не было бы никаких проблем с износом комплекта. Я показал своё лучшее время за пару кругов до финиша, когда шинам было уже 12 кругов.

На протяжении уикенда у меня были проблемы с тормозами – и не только в гонке. На первых кругах, когда я оказался позади Шарля Леклера, между правой и левой частью тормозной системы образовалась разница в температуре: одна сторона была горячее другой, из-за чего машина вела себя нестабильно при торможении. Кроме того, ход педали был больше обычного. Команда изучает причины – думаю, сегодня я получу больше информации.

Моё лицо на подиуме? Конечно, я не был рад. Мне было неприятно финишировать так близко к первым двум позициям из-за отсутствия ещё пары кругов, в рамках которых я мог воспользоваться своим преимуществом. Было бы здорово попробовать реализовать этот шанс. Но гонка длится 71 круг, и тут мало о чём можно сожалеть. Скажем так, немного неприятно. Думаю, результат гонки определился на первых кругах: если бы я не отдал Максу позицию, то всё сложилось бы иначе», – приводит слова Антонелли портал Motorsport Espana.

Материалы по теме
Уйдёт ли Ферстаппен в «Макларен» и ещё 6 трансферных интриг Формулы-1
Уйдёт ли Ферстаппен в «Макларен» и ещё 6 трансферных интриг Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android