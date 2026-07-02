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Леклер: следующие две гонки будут очень тяжёлыми для «Феррари»

Леклер: следующие две гонки будут очень тяжёлыми для «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер перед Гран-при Великобритании поделился впечатлениями от обновлённого болида, оценил темп команды и дал прогноз на ближайшие этапы.

«Было бы несправедливо вдаваться в детали, поскольку в Барселоне у нас было много новинок. Мы привезли совершенно новую спецификацию болида. В Барселоне было несколько обновлений, которые улучшили мои ощущения от управления машиной. Тот уикенд оказался гораздо позитивнее с точки зрения темпа и общего впечатления. К сожалению, результат в воскресенье известен – мы столкнулись с технической проблемой, а в субботу я допустил серьёзную ошибку в третьем сегменте квалификации.

По этой причине уикенд прошёл не так, как я хотел. Но с точки зрения темпа я бы не стал говорить о проблемах. В этом плане уикенд можно назвать сильным. В Австрии у нас также не наблюдалось проблем вплоть до воскресенья: в гонке же возникли трудности. Мы отметили пару вещей, которые серьёзно повлияли на нехватку темпа в воскресенье. Мы внесём изменения.

Также справедливо отметить, что следующие две гонки будут очень тяжёлыми для команды. Лучшее, что я могу сделать, – продолжить усердно работать, независимо от нашего положения», – приводит слова Леклера портал Motorsport Week.

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