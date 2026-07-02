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Пиастри отреагировал на слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Макларен»

Пиастри отреагировал на слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Макларен»
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отреагировал на слухи о возможном переходе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в британскую команду, заявив, что для него эти разговоры ничего не значат, поскольку он доволен своим положением в коллективе.

«Для меня это ничего не значит. Очевидно, Макс очень талантливый, и это заметно по происходящему. Я очень доволен своим положением. Мне много раз говорили, что команда довольна мной – и я им верю. Поэтому для меня все эти разговоры мало что значат. Кроме того, у меня есть контракт. Так что все эти слухи ничего не меняют. Я просто стремлюсь к тому, чтобы развить нынешний успех», – приводит слова Пиастри портал GP Blog.

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