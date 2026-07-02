Алонсо: в Сильверстоуне с новыми болидами будет уже не так весело

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо перед Гран-при Великобритании поделился ожиданиями от гонки, предупредив, что новые болиды сделают трассу менее зрелищной как для пилотов, так и для зрителей.

«Думаю, следующие две гонки в Сильверстоуне и Спа будут отличаться от того, к чему мы привыкли. В прошлом это были прекрасные трассы – особенно в случае с предыдущим поколением болидов, использовавших граунд-эффект. Мне кажется, «Сильверстоун» был лучшим автодромом, он идеально подходил той машине.

В этом году с новыми болидами всё будет совершенно по-другому, уже не так весело. Если судить по кругам в симуляторе и всякому подобному, всё выглядит довольно печально. И не только для пилотов, но и для зрителей», – приводит слова Алонсо портал Motorsport.