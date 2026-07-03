Расселл: нас удивило, как много обновлений привозят некоторые команды

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о стратегии соперников, которые активно внедряют технические новинки, и предупредил, что это может привести к финансовым последствиям из-за ограничений по бюджетному потолку.

«Нас удивило, как много обновлений привозят некоторые команды. Возможно, к концу сезона они поплатятся за это [из-за лимита расходов]. Мы знаем, каков наш план с точки зрения работы с обновлениями. До летнего перерыва у нас не будет крупных новинок. Во время же паузы мы изучим ситуацию и решим, стоит ли внедрять их чуть раньше или нет. Это вопрос баланса. Но, как мне сказал Тото Вольф, нас немного удивило то, сколько обновлений привезли некоторые команды», – приводит слова Расселла портал RacingNews365.