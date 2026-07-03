Льюис Хэмилтон назвал причины успешных выступлений в сезоне-2026

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о причинах успешных выступлений в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Во-первых, это машина, которую я действительно помогал разрабатывать. Например, переднюю подвеску, о которой я просил ещё в прошлом году.

Я наконец-то получил тормоза, которые хотел, и это стало большим толчком. Изменился инженерный состав в моей команде, некоторые перестроились, и изменились их взаимодействия.

Также я перестроился в отношениях с высшим руководством, чтобы убедиться в том, что мы движемся в одном направлении и являемся союзниками, а не врагами. Ситуация стала намного, намного лучше», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.