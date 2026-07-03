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«Зачем тебя слушать, учитывая результаты?» Хэмилтон — о проблемах с «Феррари» в 2025 году

«Зачем тебя слушать, учитывая результаты?» Хэмилтон — о проблемах с «Феррари» в 2025 году
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о проблемах с руководством команды в прошлом сезоне.

«Каждый уикенд был по-настоящему тяжёлым в прошлом году. Очевидно, что, когда у вас проблемы, люди начинают меньше к вам прислушиваться и думают: «Зачем нам тебя слушать, если у тебя такие результаты?» Ушло немало времени на то, чтобы выстроить доверие. Как по мне, сейчас оно есть, и вещи, которые я прошу, делаются», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

Ранее Хэмилтон назвал причины успешных выступлений в сезоне-2026.

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