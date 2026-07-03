Карлос Сайнс выступил с заявлением после аварии Ферстаппена в квалификации ГП Австрии

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший прокомментировал аварию голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, авария Ферстаппена не повлекла двойной жёлтый/красный флаг, что дало возможность британцу Джорджу Расселлу из «Мерседеса» завершить быстрый круг и завоевать поул.

«У меня есть своя идея касательного этого, она пока не обсуждалась с профсоюзом гонщиков, но я, вероятно, выдвину её на обсуждение.

Для меня очевидно, что в этой ситуации должен был быть показан двойной жёлтый флаг или красный. Джордж поступил правильно, так, как позволяют правила. Он заслужил эту поул-позицию, поскольку идеально придерживался правил. Но ему нельзя было позволять завершать круг в такой опасной ситуации.

Если бы Макс забрал поул с первой попытки, а затем разбился, и все оказались под красным флагом, не улучшив время круга, это было бы несправедливо по отношению к Джорджу, Кими и остальным, потому что парень с поулом не дал нам улучшить время.

Я считаю, что любой, кто становится причиной жёлтого или красного флага в квалификации, должен терять три позиции на стартовой решётке», — приводит слова Сайнса издание The Race.