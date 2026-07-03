Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен ответил, как отнёсся к поулу Расселла на Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен ответил, как отнёсся к поулу Расселла на Гран-при Австрии
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен ответил, как отнёсся к победе британца Джорджа Расселла из «Мерседеса» в квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, Расселл завоевал поул после аварии Ферстаппена, после которой был показал жёлтый флаг.

«Вам не запрещается хорошо читать правила. Вы завершаете круг, поскольку это разрешено. Но я считаю, что жёлтого флага не должно было быть. Как минимум двойной жёлтый или красный. Очевидно, гонщик извлекает максимум из ситуации. Как по мне, это была честная игра. Вероятно, я бы попытался сделать то же самое. Так получилось. Но завершать круг вот так должно быть запрещено. Вот в чём заключается главная проблема», — приводит слова Ферстаппена издание The Race.

Материалы по теме
Карлос Сайнс выступил с заявлением после аварии Ферстаппена в квалификации ГП Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android