Макс Ферстаппен ответил, как отнёсся к поулу Расселла на Гран-при Австрии

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен ответил, как отнёсся к победе британца Джорджа Расселла из «Мерседеса» в квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, Расселл завоевал поул после аварии Ферстаппена, после которой был показал жёлтый флаг.

«Вам не запрещается хорошо читать правила. Вы завершаете круг, поскольку это разрешено. Но я считаю, что жёлтого флага не должно было быть. Как минимум двойной жёлтый или красный. Очевидно, гонщик извлекает максимум из ситуации. Как по мне, это была честная игра. Вероятно, я бы попытался сделать то же самое. Так получилось. Но завершать круг вот так должно быть запрещено. Вот в чём заключается главная проблема», — приводит слова Ферстаппена издание The Race.