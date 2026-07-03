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Антонелли: не хочу выезжать на трассу с мыслью, что мне нужно победить Расселла

Антонелли: не хочу выезжать на трассу с мыслью, что мне нужно победить Расселла
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Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался о конкуренции с британским напарником Джорджем Расселлом.

«Я не хочу выезжать на трассу с мыслью, что мне обязательно нужно победить Джорджа, потому что с таким подходом я сосредоточился бы только на одной цели, теряя из виду всю картину.

Конечно, победа над ним в домашней гонке была бы хорошим знаком, но дело не в национальности. На бумаге эта трасса должна очень хорошо подойти его стилю. Я потратил немало времени на симуляторе в попытке найти наилучшее прохождение быстрых затяжных поворотов Сильверстоуна», — приводит слова Антонелли издание Motorsport Espana.

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