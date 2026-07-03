Леклер отреагировал на призыв Сайнса изменить правила после поула Расселла в Австрии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал заявление испанца Карлоса Сайнса-младшего из «Уильямса».

Напомним, ранее Сайнс заявил, что гонщик, ставший причиной двойного жёлтого или красного флага в квалификации, должен терять три позиции на стартовой решётке.

«Всё так, Австрия – одна из тех гонок, где можно поиграться с жёлтыми флагами. Есть некоторые трассы, где, вероятно, нам нужно пристальней изучить вопрос.

Нужно ли сделать это общим правилом? Как по мне, врезавшийся в стену Макс заплатил достаточную цену за то, что не завершил круг. Этого оказалось достаточно, чтобы он занял второе место. Поэтому я не думаю, что это имеет большой смысл», — приводит слова Леклера издание The Race.