Хэмилтон — лучший в единственной практике ГП Великобритании, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й

В Сильверстоуне, Великобритания, завершилась единственная тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучший результат показал семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Великобитании. Первая практика

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») 1:29.260;

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.213;

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.599;

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.678;

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.887;

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.980;

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.028;

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.078;

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.483;

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.590;

11. Франко Колапинто («Альпин») +1.706;

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.775;

13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.079;

14. Оливер Берман («Хаас») +2.113;

15. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +2.424;

16. Эстебан Окон («Хаас») +2.424;

17. Алекс Албон («Уильямс») +2.437;

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.890;

19. Серхио Перес («Кадиллак») +2.981;

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.697;

21. Пьер Гасли («Альпин») +3.759;

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.870.