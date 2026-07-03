Хэмилтон — лучший в единственной практике ГП Великобритании, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й

В Сильверстоуне, Великобритания, завершилась единственная тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучший результат показал семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон.
Формула-1. Гран-при Великобитании. Первая практика
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») 1:29.260;
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.213;
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.599;
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.678;
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.887;
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.980;
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.028;
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.078;
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.483;
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.590;
11. Франко Колапинто («Альпин») +1.706;
12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.775;
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.079;
14. Оливер Берман («Хаас») +2.113;
15. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +2.424;
16. Эстебан Окон («Хаас») +2.424;
17. Алекс Албон («Уильямс») +2.437;
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.890;
19. Серхио Перес («Кадиллак») +2.981;
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.697;
21. Пьер Гасли («Альпин») +3.759;
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.870.