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Хэмилтон — лучший в единственной практике ГП Великобритании, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й

Хэмилтон — лучший в единственной практике ГП Великобритании, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й
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В Сильверстоуне, Великобритания, завершилась единственная тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучший результат показал семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 1
03 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:29.260
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.213
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.599

Формула-1. Гран-при Великобитании. Первая практика

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») 1:29.260;
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.213;
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.599;
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.678;
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.887;
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.980;
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.028;
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.078;
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.483;
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.590;
11. Франко Колапинто («Альпин») +1.706;
12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.775;
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.079;
14. Оливер Берман («Хаас») +2.113;
15. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +2.424;
16. Эстебан Окон («Хаас») +2.424;
17. Алекс Албон («Уильямс») +2.437;
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.890;
19. Серхио Перес («Кадиллак») +2.981;
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.697;
21. Пьер Гасли («Альпин») +3.759;
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.870.

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