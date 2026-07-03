Фестиваль Grounded объявил музыкальный лайн-ап

Организаторы фестиваля Grounded представили музыкальную программу события, которое пройдёт с 6 по 9 августа. В этом году фестиваль расширил состав артистов.

Хедлайнерами музыкальной программы станут Jeembo, Tveth и PlC. Также на сцене выступят Symbol, «Лауд», Boris Redwall, Salame, The Dawless, Talyfromloud, Goddeem, Гольд, Gromkiy, Rich Rudeboyz, Chensky, Elaflume, Vadim Bukharov, Kodenko, Trigger, Erick Bless, Marty Way и Viceman.

Кроме того, организаторы анонсировали специального гостя, имя которого пока держится в секрете.

Grounded объединяет автомобильную культуру, спорт, музыку и современное искусство. Фестиваль пройдёт с 6 по 9 августа в Сочи на территории «Роза Хутор», все ключевые события будут сосредоточены вокруг горной Олимпийской деревни: дрифт-трасса в горах, несколько музыкальных сцен, расширенная вечерняя программа с шоукейсами и артистами.